Wijchense Buteau uit The Voice of Holland, maar geeft haar droom niet op: ‘Dan laat ik het moment wél glimmen!’

De wens van haar coach Waylon? Laat het moment dat je krijgt glimmen. Dat Cécile Buteau (20) hier volop in kan slagen, liet ze vorig jaar tijdens haar auditie voor The Voice of Holland zien. Met het liedje I feel for you van Chaka Khan haalde Buteau alles uit de kast. Net als Khan stond ze als een ‘Queen of Funk’ op de bühne en overtuigde de vierkoppige jury.