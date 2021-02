Wijchense cafébazen gaan condooms uitdelen: ‘Want wij zijn veilig’

CDA: bouw wijk Huurlings­edam sneller af

17 februari WIJCHEN - Bouw de Wijchense wijk Huurlingsedam in één keer af, met nog 550 huizen erbij. Die oproep doet het Wijchense CDA-raadslid Marlien Joosse. ,,Er is immers een enorm woningtekort.’’ Het college wil 150 huizen bouwen en later misschien nog 100.