Wijchense Hindoetempel krabbelt op na heftige brand: ‘Wat we aantroffen deed ons pijn’

In de week na de brand van 24 juni was de tempel vanwege de veiligheid niet begaanbaar. Vrijwilligers konden later pas met eigen ogen zien wat de brand, het gevolg van kortsluiting , heeft veroorzaakt.

Het werd een emotioneel weerzien met de tempel, vertelt vrijwilliger Aashna, dochter van priester Jaipalsingh Lalbahadoersing. ,,Wat we aantroffen, met name in de gebedsruimte waar de brand uitbrak, deed ons veel pijn”, zegt ze. ,,Hier bidden we en houden we activiteiten. Het hart van het gebouw is aangetast.”