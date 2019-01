Wijchense Isabeau wil 's lands mooiste tiener worden

Ruim honderd 15-, 16- of 17-jarige Gelderse schoonheden deden in de voorrondes mee, na te zijn gescout of na te zijn uitgenodigd omdat ze zichzelf - vergezeld van wat mooie foto's - hadden aangemeld en waren geselecteerd. Isabeau wordt op 11 september 18 jaar, geboren dus op de dag dat Osama Bin Laden vliegtuigen de WTC-toren in New York instuurde. ,,Ik ben gescout via Facebook, ze struinen sociale media af. Kreeg een berichtje van de organisatie of ik zin had mee te doen", zegt Isabeau, in het dagelijks leven kapster in het centrum van Nijmegen. ,,Heb meteen ‘superleuk’ geantwoord.” De voorronde bestond uit drie onderdelen: een voorstelmoment in jurkje, de onvermijdelijke bikinironde en een vragenronde in het Engels. ,,De concurrentie was groot, er waren veel mooie meiden. Maar eerlijk gezegd ook wel een paar waarvan je ‘wat doe die hier’ dacht.”