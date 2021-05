Wijchense Juliëtte staat vandaag in finale van Nationale Voorleeswedstrijd

Vrijdaginterview Van AWC naar de gemeente­raad tot de Valendries: markante Wijchenaar Frans Derks beschikt over een enorme levens­kracht

30 april WIJCHEN - Frans Derks had het niet altijd even makkelijk. Maar de markante Wijchenaar beschikt over een enorme levenskracht. Tientallen jaren was hij voorzitter van voetbalclub AWC. Nu, 67 jaar oud, zet hij zich in voor zijn wijk, de Valendries.