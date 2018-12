Wijchense Omroep houdt op te bestaan en gaat op in RN7

Video Regen deert santa's niet om 'lekker gek’ door Wijchen te rennen

23 december WIJCHEN - Loop je rustig in Wijchen kerstinkopen te doen of wandel je het restaurant uit, komt er plots een stel rennende kerstmannen en -vrouwen langs je heen. De regen deerde de liefhebbers van rood-witte-muts-met-tempo immers niet. Was het 8 graden kouder geweest, dan was het een extreem treffend, sneeuwrijk evenement geweest. Maar de eerste SantaRun in Wijchen was zondag alsnog in dubbel opzicht een succes.