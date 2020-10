Wijchense PSV-voetballer Joël Piroe: ‘Een chocolaatje of een hele reep? Die keuze is snel gemaakt’

Uitvaart­cen­trum moet plat: waar neemt Wijchen straks afscheid van zijn doden?

3 oktober WIJCHEN - In het plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer is geen ruimte voor uitvaartcentrum Wessels. Waar het centrum naartoe moet, is nog niet bekend. ,,We staan open voor een verhuizing’’, zegt uitbater Vincent Tromp.