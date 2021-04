Wijchense stichting bouwt nieuw gezondheidscentrum in Kameroen: ‘Als er geen druppels vallen, wordt het nooit wat’

WIJCHEN De Casey Troy Foundation in Wijchen bouwt een nieuw gezondheidscentrum in de stad Bomono in het Afrikaanse Kameroen. Daar kunnen vrouwen veilig bevallen en kinderen worden gevaccineerd tegen kinderziektes.

,,We zijn er heel blij mee’’, zegt de Wijchense Caroline Visser, secretaris van de stichting. ,,Je kunt wel zeggen dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar als er geen druppels vallen, wordt het nooit wat.’’

De stichting is vernoemd naar de zoon van een vrouw die in 2004 het zeer onveilige Kameroen ontvluchtte. Ze was ongewenst zwanger. Casey Troy werd in Wijchen geboren en is vanaf zijn geboorte vanaf zijn middel verlamd door spina bifida (open rug). De Casey Troy Foundation zet zich in voor betere gezondheidszorg in Kameroen, vooral voor gehandicapte kinderen.

Armoede en burgeroorlog

Het leven in Kameroen, dat uit een Engels- en een Franstalig deel bestaat, is zeer zwaar. Er heerst armoede en sinds 2017 is er een burgeroorlog gaande in vooral het Engelstalige deel. De stichting heeft er twee Casey's Homes gebouwd, opvanghuizen voor gehandicapte kinderen, naar wie in Kameroen normaal gesproken amper iemand omkijkt. In zo'n Home revalideren ze en krijgen ze onderwijs.

Volledig scherm Bomono, Kameroen. © Foto Casey Troy Foundation

Nooit geopend vanwege burgeroorlog

De opvanghuizen staan in het Engelstalige Ikiliwindi en in Bomono in het Franstalige deel. In Ikiliwindi is ook een gezondheidscentrum. ,,Dat was in 2019 klaar, maar we hebben het helaas nooit kunnen openen vanwege de burgeroorlog’’, zegt Visser. Het Casey's Home in Ikiliwindi is ook dicht. In Bomono is de situatie rustiger. ,,Daar wordt nu ook een gezondheidscentrum gebouwd. Dat kost ongeveer 40.000 euro. We kunnen het bouwen dankzij onder meer een gift van de AFAS Foundation.’’ Dat is een goededoelenstichting van softwaregigant AFAS.

Quote Vrouwen worden in Kameroen vaak al rond hun veertiende zwanger Caroline Visser, Casey Troy Foundation

Vanuit het centrum worden muskietennetten uitgedeeld in de strijd tegen malaria, wat in Kameroen veel voorkomt. Ook komen er een laboratorium voor bloedonderzoek, een apotheek en een aantal bedden voor zwangere vrouwen, gaat een verloskundige er spreekuur houden en worden er kinderen ingeënt. Visser: ,,Er komt ook een gerenoveerde tandartsstoel, bij elkaar gespaard door studenten tandheelkunde van de Radboud Universiteit. Het centrum is er ook voor tien dorpen in de omgeving.’’

Volledig scherm Inwoners van de regio Bomono tonen muskietennetten die ze van de Casey Troy Foundation hebben gekregen. © Foto Casey Troy Foundation

Jongeren maken mondkapjes en stukken zeep

In Bomono runt de stichting ook een beroepsopleiding voor jongeren. Afgelopen jaar zijn daar onder meer mondkapjes en zeep gemaakt in de strijd tegen corona.

Visser kan het belang van het gezondheidscentrum niet genoeg benadrukken. ,,Vrouwen worden in Kameroen vaak zeer jong zwanger, rond hun veertiende. Dan is het bekken nog te nauw en als er geen goede medische begeleiding is, kan de baby een zuurstoftekort krijgen bij de bevalling en gehandicapt raken. Ook is de voeding van de vrouwen vaak niet goed. In het centrum brengen de vrouwen het laatste deel van hun zwangerschap door, onder goede begeleiding.’’

Deze maand wordt het terrein voor het centrum bouwrijp gemaakt. Visser hoopt dat het over negen maanden geopend kan worden.