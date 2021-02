Wijchense TikTokker Thomas gaat steeds serieuzer te werk: ‘Ik plaats ook content over de lockdown of de avondklok’

Dorpshui­zen kunnen verlenging van lockdown nog wel aan: ‘Maar het potje aan reserves raakt wel een keertje op’

13 januari Door het coronavirus zit ook het dorpshuis dicht. Een biertje na sport of potje biljart is er een belangrijke inkomstenbron, net als de huur of contributie van verenigingen. Ook daar vallen dus de klappen van de lockdown.