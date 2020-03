Wijkagent lost autodiefstal snel op: Wijchense had ’m toch op een ander plekje geparkeerd

Man (24) opgepakt na dolle rit van Oss naar Wijchen in gestolen auto

12 maart WIJCHEN - Een 24-jarige man uit Georgië is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt nadat hij met een gestolen auto in Oss werd gezien. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wilde niet stoppen voor de politie en reed weg. Uiteindelijk kon hij op bedrijventerrein Bijsterhuizen bij Wijchen worden gepakt.