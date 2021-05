Wilde vertrokken schoolbestuurder Ingrid Nelissen weg of niet? ‘Natuurlijk zeg ik mijn droombaan niet op’

‘Het is een enorme teleurstelling voor me dat ik dit besluit moet gaan nemen. Het doet me heel veel’, appt Ingrid Nelissen op 14 december aan een lid van de raad van toezicht (RvT) van Kans & Kleur. Ze heeft het over haar wens om te stoppen als bestuurder van de Wijchense basisscholenstichting. Ze is dan nog geen vijf maanden bezig. In oktober viel er al een enorm lijk uit de kast, toen bleek dat Kans & Kleur jaarlijks 2 tot 3 miljoen euro verlies lijdt. Er waren te veel jonge docenten in dienst genomen en er gingen minder oudere docenten met (vervroegd) pensioen dan verwacht, waardoor een groot en duur personeelsoverschot ontstond.