Wildplasser in Wijchen moet rijbewijs inleveren

Watertrap­pe­len­de soldaatjes houden hoofd maar net boven water in Wijchense Meer

18 juni WIJCHEN - Watertrappelende speelgoedsoldaatjes houden in het Wijchense Meer maar net het hoofd boven water. Het opvallende kunstwerk Tread water van de Utrechtse kunstenaar Remy M.J. Habets is te zien in de plas tussen het centrum en de wijk Diepvoorde en is één van de objecten van de openluchtexpositie MEERkunst.