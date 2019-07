Wilhelmina verraste het verdronken Balgoij, nu krijgt ze er een monument

Hitte het ergst in steden: maatrege­len zijn nodig

26 juli WAGENINGEN/ WIJCHEN - De hitte is vooral in stadscentra zo’n groot probleem, dat maatregelen nodig zijn. Over de plaats van gebouwen en bomen, de kleur van huizen en bestrating, het neerhangen van schaduwdoeken: de tijd is rijp om er over na te denken.