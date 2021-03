Woelige tijden op vakantiepark Wighenerhorst: ‘Vakantiegangers en Polen, dat gaat niet samen’

VVD nog wat sterker in Wijchen, D66 nu tweede partij

18 maart WIJCHEN - De VVD heeft in Wijchen 3 procentpunt meer kiezers getrokken dan in 2017 en blijft met 28,3 procent van de stemmen veruit de grootste partij. Ook D66 klom flink (2,7%) en is nu met 15,3 procent de tweede partij in de stad.