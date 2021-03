Wusala (25) werkte 90 uur per week en zat middenin verbouwing tweede huidpraktijk ‘het is een gekkenhuis’

Het is twee uur ‘s middags en Wusala Alibeyli heeft nog niet geluncht. De DHL-bezorger komt binnen met zeven pakketten. En maakt meteen excuses.



,,Ik voel me haast schuldig. Kom ik aan! Met die steentjes onder mijn schoenen op jouw mooie marmeren vloer!” Alibeyli tilt de helft van de dozen naar de balie en stelt hem gerust. ,,Dat maakt niet uit.”



Het is een fiks pand, waar niet alleen de vloeren van marmer zijn, maar ook de muren. 360 vierkante meter meet de zaak, waar Alibeyli ondanks haar 25 jaar en 1.55 meter haar mannetje staat. Al is het nog wel even wennen. Lachend: ,,Gisteren waren we onze stagiaire eventjes kwijt. Het is hier ook zo groot!”



Je werkte eerst in een kamertje achter in de kapsalon van je moeder in Wijchen. Nu heb je een tweede pand en twaalf mensen in dienst genomen. Hoe is het om als 25-jarige aan het roer te staan?

,,Anders. Ik deed eerst alles alleen: van de administratie tot de ontvangst en de behandelingen. Maar met zo veel klandizie had ik echt behoefte aan een team. Aan een jong team.



Maar ik heb bewust Sonnja als receptioniste aangenomen, omdat zij ouder is. Een moederfiguur, die het zicht houdt over iedereen. Gisteren werd ze boos, omdat ik zwarte met witte was wilde wassen. Ze is een aanwinst, want ik ben verstrooid en chaotisch.”