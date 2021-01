Yvon ontfermt zich over buizerd die kip uit haar tuin pakte: ‘Ik denk dat ze over een paar weken weer rondvliegt’

Buizerds zijn veel geziene vogels de laatste weken rond de Houtsestraat, aan de rand van Balgoij. Kennelijk bij gebrek aan ander voedsel pakken ze geregeld een kip of een eend uit de tuinen van de bewoners. ,,Mijn buren noemen het hier al de Holtse snackbar’’, zegt Yvon van Haren, eigenaresse van bed & breakfast De Holtsehoek.



,,Een paar dagen geleden ging ik de kippen voeren. Ik zag dat een buizerd een kip van mijn dochter te pakken had. Ik vloekte naar hem en gooide met de voerbak. Mis natuurlijk. Maar hij bleef gewoon zitten. Ik liep naar hem toe, maar hij vloog niet weg. Hij zat maar met zijn rug naar me toe en met zijn kop gedraaid. Hij keek me de hele tijd aan.



,,Hij was heel mak en zag er verzwakt uit. Ik kon hem gewoon aaien. Toen dacht ik: hier klopt iets niet. Ik denk dat de kip ook al eerder door een andere buizerd was gepakt en dat deze de restjes opat. Ik heb de vogel voorzichtig gepakt met mijn jas en heb de Dierenambulance gebeld.’’