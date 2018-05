Zandzakken voor de deur na overstroomde kleedkamers in Alverna

Volgens Schook heeft het veld nog meer te lijden gehad van het waterballet. ,,Er is water onder de mat gekomen en die is daardoor gaan rimpelen. Over twee weken komt er een bedrijf naar kijken, en dan weten we meer. Er kan nog wel op getraind worden.’’



Het eerste elftal en het bestuur van de voetbalvereniging keerden tijdens de hoosbui net terug van een wedstrijd in Best. Die was na tien minuten ook al vanwege onweer afgeblazen. Bij aankomst op het sportpark in Alverna troffen ze een chaos aan. Een enkele vrijwilliger probeerde de schade met vegen nog wat te beperken. ,,Maar we konden niks doen’’, zegt voorzitter Klaas Fokkema. ,,We moesten wachten tot het riool het water via de afvoerputjes van de douches kon verwerken. Het leek wel soep met al die troep erin.’’