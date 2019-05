Zelfs zijn moeder gelooft dronken Wijchenaar na crash niet

Tap gaat uur later open in Beuningse sportkanti­nes

17 mei BEUNINGEN - Sportverenigingen in de gemeente Beuningen mogen straks op zaterdag om twee uur ’s middags beginnen met alcohol schenken. Dat is een uur later dan nu. Als het aan de gemeente ligt, wordt het eerste biertje nog later getapt: vanaf vier uur. Maar dat vinden de clubs te ver gaan.