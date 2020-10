Zijn ‘Dreamy Fox’ werd gekozen uit 20.000 foto's: Jeroen uit Wijchen in finale internationale wedstrijd

WIJCHEN - Liefst 20.000 foto’s uit 95 landen werden er ingezonden voor Nature Photographer of the Year, een wereldwijde wedstrijd voor natuurfotografen. Wijchenaar Jeroen Arts drong met zijn foto ‘Dreamy Fox’ door tot de finale. Eind november hoort hij of hij wint.

Zijn foto maakte Jeroen Arts (55) vorig jaar in april in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij is amateur-natuurfotograaf en houdt van dit gebied omdat de vossen er zo dichtbij komen, dat ze haast tam lijken. Ook die dag toen hij van zonsopgang tot zonsondergang negentien kilometer wandelde om de natuur en dieren vast te leggen.

Nét toen hij onderweg was naar zijn auto, keek hij om en verscheen deze vos voor zijn lens. ,,Als natuurfotograaf moet je altijd je ogen openhouden, want onverwachts kunnen zich de mooiste dieren aandienen.”

Ooghoogte

Vanaf ooghoogte zijn vossen het beste te fotograferen volgens Arts. ,,Ik twijfelde niet en ging snel op de grond liggen. Precies op dat moment keek de vos recht in mijn lens. Ik wist meteen: dit plaatje is een uitschieter in mijn werk.”

De foto heet niet voor niets ‘Dreamy Fox’: de vos kijkt intens in de lens, terwijl de omgeving dromerig aanvoelt.

Op de foto van Arts is het onderwerp scherp afgebeeld tegen een zachte achtergrond. Die techniek wordt ook veel gebruikt door de Franse natuurfotograaf Bastien Riu, zijn grote voorbeeld. ,,Hij heeft twee jaar geleden deze wedstrijd gewonnen. Dat ik in de finale sta, is voor mij al een enorme eer. Alles wat mij nu overkomt is bonus.”