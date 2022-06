Zilveren Draagspeld voor Loesan Peters van Duifhuizen voor haar inzet voor jonge mensen met dementie

Peters is oprichter en directeur van Odensehuis Animi Vivere. Dat viert deze week het 5-jarig bestaan. Tijdens het jubileumfeest in ’t Kompas op woonlocatie Meander te Wijchen kreeg ze de draagspeld uitgereikt door de Wijchense burgemeester Marijke van Beek.

Peters heeft ervaring met die doelgroep. Ze werkte als Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige bij De Waalboog in Nijmegen en richtte daar in 2004 een afdeling voor jonge mensen met dementie op. Zij werkte ook in het zorg-onderwijs als docent op dit thema, was zorgtrajectbegeleider en is sinds 5 jaar directeur van het Odensehuis Animi Vivere. Daarnaast is zij lid van de Adviesraad van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd.