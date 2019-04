Zo ziet het enorme nieuwe wellnesscomplex in Wijchen eruit: bouwers leggen laatste hand aan Indiase sferen

Social Club in Wijchen breidt uit wegens succes

12:00 WIJCHEN - Social Club Hand in Hand in Wijchen verruimt de openingstijden. Het nieuwe activiteiten- en ontmoetingscentrum voor statushouders en andere nieuwkomers in Wijchen-Zuid trok sinds de opening afgelopen herfst op 50 openingsdagen al meer dan 2.000 bezoekers en is vanaf volgende week geen drie, maar vier dagen per week open.