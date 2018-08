‘Zorg faalde’ rond Wijchenaar die gaskraan opendraaide

Video Grote brand in dak van woning door bliksemin­slag in Hernen

9 augustus HERNEN - In een woning in de Dorpsstraat in Hernen is donderdagmiddag brand uitgebroken. De bliksem sloeg in een rieten dak, aldus een woordvoerder van de brandweer. De brand was enige tijd uitslaand. De brandweer was urenlang aan het blussen en kon pas even voor 18.30 uur het sein brand meester geven.