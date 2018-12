Zwaar mishandelde hindoepriester uit Wijchen kan nooit meer zorgeloos naar zijn tempel

Anoniem emotie afblazen én delen in Wijchense biebboom

6:33 WIJCHEN - Dankbaarheid en droefheid hangen er pal naast elkaar aan een dennentak. Verpakt in een doorzichtige plastic bol. Voor iedereen te zien hoe blij je bent, hoezeer je de aardkloot en z'n bewoners vrede toewenst, maar vooral ook waar mee geworsteld wordt. Van het cryptische 'ik heb niks meer te zeggen’ via ‘ik hoop dat pappa vaker bij mamma is’ tot ‘hopelijk krijgt ons huwelijk nog een kans in 2019'. De laatste zelfs voorzien van de vier namen die het broze gezinnetje vormen. De Joris Linssenkerstboom in de Wijchense bibliotheek voorziet in grote behoefte.