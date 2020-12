Zwarte schermen voor de lijdende horeca in Wijchen: ‘Voor veel zaken is het nu eigenlijk al klaar’

Tranen

De actie blijkt mediageniek. Fototoestellen knippen. Bekende ondernemers als Geert Sanders (Sterrebosch) en Nino Willems (Zaal 4) uiten tussen het handwerk door voor zoemende camera’s hun frustratie over hun situatie in coronatijd.



De hele toestand zit ze dan ook hoog. Woede en tranen vochten maandagavond om voorrang toen tijdens een emotionele bijeenkomst met tientallen ondernemers in restaurant Meneer Smit het actieplan werd geboren.



,,Dat was heftig”, zegt Tonnie Verploegen, voorzitter van de Wijchense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Er waren erbij die veel fellere actie wilden. Dat minister De Jonge zei dat we tot half januari nergens op hoefden te rekenen, was voor velen de druppel. Daarna ging het opeens los in onze groeps-app. Die was daarvoor juist heel stil geworden, voor mij een teken dat het met veel horecamensen heel slecht gaat.”