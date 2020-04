ZZG stopt verpleeghuiszorg aan mensen die zich niet aan coronaregels houden

WIJCHEN/NIJMEGEN - ZZG Zorggroep stopt de zorgverlening aan mensen in drie woonzorgcomplexen in Wijchen en Nijmegen die zich niet aan de coronaregels houden. ,,We moeten van het Rijk toezien op de naleving van het contactverbod. Wie zich daar niet aan houdt brengt anderen in gevaar’’, zegt directeur Hans Vos van ZZG Zorggroep.

Het gaat om de complexen Hof van de Elst in Wijchen en Griffioen en Zonnebaars in Nijmegen. Het zijn gebieden met verschillende woon- en zorgvormen. De maatregel geldt voor mensen die zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg aan huis krijgen. In Wijchen betreft het ongeveer 80 mensen, in Nijmegen 50.

,,Voor mensen die zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg aan huis krijgen, geldt een contactverbod, net als in verpleeghuizen’’, zegt Vos. ,,Zij mogen geen bezoek ontvangen en moeten, net als alle Nederlanders, anderhalve meter afstand houden.’’

‘Helaas zijn er toch nog mensen die bezoek ontvangen’

ZZG heeft op 18 maart en 26 maart in brieven aan alle bewoners de regels uiteen gezet. Vos: ,,Bijna iedereen houdt zich er aan, maar helaas komt het nog steeds voor dat mensen te dicht bij elkaar komen of toch bezoek ontvangen.’’ Bij ZZG komen klachten binnen over deze ‘corona-ontkenners’, van bewoners die zich wel netjes aan de regels houden. Enkele dagen geleden heeft ZZG aan de bewoners van genoemde complexen een derde brief gestuurd, waarin de maatregel wordt aangekondigd.

Vos: ,,Als mensen de regels aan hun laars blijven lappen, zetten we de zorg stop. Dit zijn wilsbekwame mensen, geen dementerenden. Het is een bewuste keuze van hen om dit gedrag te vertonen. Wij moeten handhaven, op grond van alle richtlijnen die er zijn, onder meer van de Nederlandse overheid.’’

‘Er zal nooit een gevaarlijke situatie ontstaan’

,,Als we het zorgcontract beëindigen, vallen mensen terug in de reguliere gezondheidszorg. Ze hebben nog steeds hun huisarts en ze kunnen een beroep doen op mantelzorgers. Als het echt slecht met ze gaat komen ze bij ons in de crisisprocedure. We kunnen dan zorgen dat ze in een verpleeghuis of een ziekenhuis worden opgenomen. Er zal nooit een gevaarlijke situatie ontstaan.’’ Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die terminaal zijn.

,,Dit is een maatregel die ik liever natuurlijk niet neem’’, zegt Vos. ,,Maar we staan met onze rug tegen de muur. Bedenk je wel dat deze mensen anderen in gevaar brengen.’’ Er zijn op de drie locaties nog geen zorgcontracten beëindigd.

‘Het is aan de wijsheid van de bestuurders’