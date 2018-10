13 maanden cel voor Winterswijker die eigen woning in de fik stak

Muzikanten KWOV openen nieuw thuis in Zonnebrink­kerk

11 oktober Het kerkgebouw is speciaal voor de muzikanten aangepast. KWOV oefende voorheen in het gebouw van de voormalige dansschool Meijler, maar dit gebouw is verkocht waardoor een nieuw onderkomen gezocht moest worden. Dat was geen eenvoudige opgave, tot de vereniging in gesprek ging met de protestantse gemeente, eigenaar van de Zonnebrinkkerk.