20-jarige man uit Winterswijk aangehouden na bloederig steekincident: ‘Hij zei: ‘Bel een ambulance’’

Ruzie in Twello mondt uit in bloederig steekinci­dent: zwaargewon­de en aanhouding

18:55 Een ruzie tussen twee mannen in Twello is zaterdagmiddag uitgemond in een bloederig steekincident. Daarbij is één van de twee, een jongeman, volgens het ambulancepersoneel zwaargewond geraakt. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis in Deventer. De politie heeft een andere man aangehouden.