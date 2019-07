25 hectare afgebrand bij grote brand in Winterswijk: mogelijk ontstaan rond landbouwvoertuig

De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen, een watertankwagen en logistieke ondersteuning. Ze zetten in op het voorkomen van uitbreiding. Onder andere een vierwielaangedreven blusvoertuig kwam vanuit Haaksbergen om ondersteuning bieden.



Wegen in de omgeving werden in verband met de bluswerkzaamheden en rookontwikkeling afgesloten. Ook werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd.



De brandweer heeft het vermoeden dat de brand is ontstaan rondom een ‘combine', een landbouwvoertuig dat ook wel een maaidorser wordt genoemd.



De naastgelegen camping Vreehorst had geen last van de brand, meldde de receptioniste. Er was geen sprake van rookoverlast. De camping is wel gevraagd door de hulpdiensten campinggasten tegen te houden als ze naar de brand wilden gaan kijken.