5 jaar cel geëist tegen ouders verwaarloosd jongetje (8)

ZUTPHEN - De ouders van het verwaarloosde jongetje dat vorige zomer werd gevonden op camping De Twee Bruggen in Winterswijk moeten vijf jaar onvoorwaardelijk de cel in, met aftrek van voorarrest. Dat eiste de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Zutphen.

Het jongetje is fysiek en emotioneel zwaar verwaarloosd. Uit verklaringen van hemzelf en zijn zusje blijkt dat hij vaak in een kleine kist is opgesloten. Ook blijkt uit verklaringen van de GGD en andere professionals dat hij is mishandeld en chronisch ernstig ondervoed is. De Raad voor de Kinderbescherming zegt in een rapport dat het zoontje 'werd behandeld als een zwijn'. Volgens een dochtertje van het stel is haar broertje behandeld 'als een van de huisdieren van het gezin'.

Dit alles leidt onder meer tot een vitaminetekort, schimmelinfecties en kan ook betekenen dat het jongetje achterblijft in taal en ontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek door instanties. Ook zou hij psychische stoornissen ontwikkeld kunnen hebben.

Moeder blijft ontkennen

De vader van het jongetje bekende eerder deels dat hij zijn zoontje heeft mishandeld en verwaarloosd. Maar moeder blijft tijdens de zitting ontkennen er iets mee te maken te hebben, ondanks dat het jongetje en zijn zusje eerder aangaven dat ook de moeder hem wel eens heeft opgesloten in de kist. Ook moest hij van haar een hele nacht in een koud bad verblijven.

De moeder is erg emotioneel en huilt veel tijdens de rechtszaak. Ze geeft op een gegeven moment aan het niet meer aan te kunnen. De vader verklaart dat hij alles wat hij wilde zeggen al heeft gezegd tegen de politie en beroept zich op zijn zwijgrecht. In het begin reageert hij daarom ook wat zakelijker, maar uiteindelijk breekt ook hij, waarna hij zegt: ,,Ik heb gefaald, net zoals in 2010.’’ Ook betuigt hij spijt: ,,Spijt wat ik mijn zoon, mijn dochter, mijn vrouw en haar familie heb aangedaan.’’

Eerdere veroordeling

De vader heeft het over 2010, omdat tijdens de zitting blijkt dat de ouders al eerder zijn veroordeeld voor mishandeling van hun andere, oudste, zoon. Dit gebeurde in 2010 in Duitsland. Vader zat die straf al uit, maar moeder nog niet. Om die reden vluchtten zij naar Winterswijk. Moeder was namelijk zwanger van een dochter 'en wilde niet in de gevangenis bevallen'.

Gruwelijke details

Tijdens de rechtszaak worden gruwelijke details verteld. Uit berichtenwisselingen tussen vader en moeder via WhatsApp blijkt wat zij van plan waren. 'Verdrink hem met kist en al in het water. Sokken in de mond', stuurde moeder naar vader. Ook hadden ze het uitgebreid over welke kist het beste zou zijn om aan te schaffen. Moeder ontkent dat ze deze berichten gestuurd heeft, terwijl ze met dezelfde telefoon ook haar eigen moeder appte.

De rechter zegt dat de appjes overeenkomen met wat het jongetje heeft verklaard. 'Dat zijn ouders hem dood willen hebben.'

De Raad voor Kinderbescherming adviseert om de kinderen nooit meer onder het bewind van deze ouders te stellen.

Toerekeningsvatbaarheid

De strafeis is mede afhankelijk van de bevindingen van het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat onderzocht de toerekeningsvatbaarheid en de psychische gesteldheid van de ouders.

Uit het onderzoek blijkt dat het PBC daar geen goed oordeel over heeft kunnen geven, omdat zowel vader als moeder niet of beperkt wilde meewerken. Mede daarom kan het PBC over de moeder ook niet zeggen of er risico is op herhaling. Vader heeft wel wat dingen verklaard, bijvoorbeeld over de traumatische omstandigheden waarin hij zelf als kind opgroeide.

Toch, door de beperkte medewerking van ook de vader kan het PBC geen behandelplan opstellen en daarom geven zij het advies hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te geven.

De officier van justitie gaf tijdens de eerdere pro-formazitting al aan dat hij een hoge straf verwacht: ,,Wat mij betreft krijgen zij een straf met een heel erg lang onvoorwaardelijk deel’’, zei hij toen.