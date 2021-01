500 kilo Winterswijks vuurwerk op boerenerf in Vreden

VREDEN / WINTERSWIJK - De Duitse politie heeft vlak voor de jaarwisseling 500 kilo vuurwerk gevonden, die door een Winterswijker was opgeborgen in een zeecontainer op het erf van een boerderij in Vreden. Het gaat om professioneel vuurwerk, dat zonder speciale veiligheidsmaatregelen was opgeslagen.

De Duitse politie kwam in actie na een tip van de Nederlandse politie. Onderzoek in Winterswijk leidde naar het erf van een boerderij in de buurtschap Gaxel, net over de grens bij Winterswijk. Daar vond de politie vuurwerk, dat naast de container ook in een naastgelegen schuur lag.

Professioneel

In totaal gaat het om ongeveer 500 kilo vuurwerk. Volgens de Duitse politie was het vuurwerk dat voor professioneel gebruik bestemd. Van een deugdelijke en veilige opslag was geen enkele sprake. Al het vuurwerk is door de Duitse politie afgevoerd. Eerst wordt het nog geanalyseerd, daarna wordt het vernietigd.

Winterswijker

Het onderzoek van de Duitse en Nederlandse politie richt zich op een 34-jarige man uit Winterswijk, die ervan wordt verdacht dat hij het vuurwerk op het boerenerf heeft opgeslagen. Het is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk of de eigenaar van de boerderij op de hoogte was van de vuurwerkopslag op zijn erf.