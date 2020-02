6 jaar cel voor neerschieten agent in Winterswijk

WINTERSWIJK/ LELYSTAD – Voor het schieten op twee agenten in Winterswijk is de 22-jarige Vitorio D. tot 6 jaar cel veroordeeld. Een 27-jarige medeverdachte kreeg een fors lagere celstraf opgelegd dan geëist omdat de rechters niet bewezen vonden dat hij bij het schieten betrokken was.

Dat bleek woensdag uit het vonnis van de rechtbank in Lelystad. De 22-jarige Vitorio D. en de 27-jarige Railton E. waren betrokken bij een schietpartij op 8 december 2018 aan de Keizersdwarsweg in Winterwijk.



Er was ruzie tussen D. en de bewoners van dat pand nadat een tekst op de voordeur van de vriendin van D., 26-jarige Do Q., was gekrast. Die tekst verwees naar een reactie onder een rapvideo van D. Het tweetal ging langs bij twee broers, volgens hen de schrijvers van de tekst.



Een woordenwisseling liep uit de hand, waarna het duo bij het huis van Q. langs ging. Met zijn drieën keerden ze terug bij het appartement van de broers die intussen de politie al hadden gewaarschuwd. Een van de agenten stond boven in de portiek toen het vuur op hem werd geopend. Een van de twee agenten werd geraakt. Toen de agenten terugschoten, raakte Q. levensgevaarlijk gewond.

‘Niet bewust dat het agenten waren’

De rechters achten bewezen dat het D. was die gericht in de richting van agenten schoot. De rechtbank komt lager uit dan de eis van 8 jaar. Het Openbaar Ministerie vond het extra ernstig dat juist op agenten geschoten is.



De rechtbank neemt in haar vonnis niet mee dat de poging doodslag op agenten is gepleegd, las de voorzitter voor. ,,Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de verdachte zich bewust was van het feit dat het agenten waren.’’ De agenten stonden bovenin de donkere portiek. D. heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat daar politie aanwezig was.

Vuurwapenbezit