70-jarige fietsster overleden na ongeluk met tractor in Winterswijk

Burgemees­ter Joris Bengevoord van Winters­wijk informa­teur in Tilburg: ‘Interes­san­te puzzel’

TILBURG - Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk gaat in Tilburg aan de slag als informateur. De 37-jarige Bengevoord, die voorheen GroenLinks-fractievoorzitter was in Tilburg, begint donderdag met de eerste verkennende gesprekken.

18 maart