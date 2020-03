Aanhouding en boetes bij grootschalige verkeerscontrole in Winterswijk

Deze week alleen maar ve­ga-tap­as bij 't Zusje, en dat is wennen voor de Achterhoe­ker

7:54 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Restaurant ’t Zusje in Doetinchem is de uitdaging aangegaan: tijdens de Nationale Week Zonder Vlees krijgen de gasten er geen vis of vlees op hun bord. In plaats daarvan staan veertig vegetarische tapasgerechtjes op de menukaart.