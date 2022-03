Aardverschuiving in Winterswijk: Tom van Beek met Voor Winterswijk is de grootste met vijf zetels

WINTERSWIJK - In Winterswijk heeft Voor Winterswijk voor een aardverschuiving gezorgd. Het is de grootste partij geworden. Van de ruim 58 procent stemmers, koos 22,3 procent voor Tom van Beek van Voor Winterswijk. Dat betekent vijf zetels.

Daarnaast won Loes ten Dolle met D66 twee zetels, haar partij heeft straks drie zetels in de raad. De nieuwe partij Morgen haalde drie zetels. Grote verliezers zijn Winterswijks Belang en VVD. Zij gingen van vijf en vier zetels naar ieder twee zetels. Het CDA verliest drie van de zeven zetels en komt uit op vier. De PvdA blijft op twee zetels in de raad.

Tom van Beek, lijsttrekker van Voor Winterswijk is er beduusd van. ,,Ja, geweldig. Maar niet euforisch. We moeten het nu gaan waarmaken, pas over vier jaar kunnen we zien of er reden is tot euforie.”

Eerder op de avond heeft hij al gezegd niet per se wethouder te willen worden. ,,Dat is voor mij geen halszaak. Mochten wij in de coalitie komen, dan zetten we wel meteen een streep door het bedrijventerrein aan de Misterweg en de uitbreiding van de camping 't Winkel. We willen naar een Winterswijkse maat toe, dus kleinschalig. Geen grote distributiecentra.”

Loes ten Dolle reageert met tranen in de ogen. ,,Ik ben zo gelukkig. Dit is een historische winst voor D66. Meer dan verdubbeld. Helemaal te gek.”

Huidige coalitie weggevaagd

Met de uitslag blijft er van het huidige college van WB, VVD en PvdA niets over. Zij eindigen samen op zes zetels en dat is ruim onvoldoende voor een meerderheid: in Winterswijk zijn 21 zetels te verdelen.

Wethouder Henk Jan Tannemaat is geschrokken van het enorme verlies van zijn partij Winterswijks Belang. ,,Het is wat het is. Wij zorgden in 2006 voor een aardverschuiving. Nu doet Voor Winterswijk dat. Ik wens ze veel succes. Ik zal morgen mijn bureau leegruimen.”

VVD-fractievoorzitter Gert Jan te Gronde, die toch al uit de raad zou vertrekken, vindt het verlies van zijn partij schokkend. ,,Ik ben echt geschokt door deze uitslag. Maar ja, de kiezer heeft altijd gelijk.”

Het beloven spannende coalitiegesprekken te worden. André van Nijkerken van de partij Morgen hoopt daarbij vooral op een brede coalitie. ,,We moeten al het zeer opruimen en een nieuwe frisse start maken.”

Dat laatste vindt ook Tom van Beek. ,, We moeten het oude zeer vergeten en niet meenemen naar de volgende periode.”

Voor Winterswijk, CDA en Morgen zouden met hun twaalf zetels een coalitie kunnen vormen. Van Beek die als grootste partij waarschijnlijk het voortouw zal nemen laat zich er nog niet over uit. ,,Ik bewandel de koninklijke weg. We gaan eerst de gesprekken aan.”

21 zetels

Vier jaar geleden won het CDA de verkiezingen en haalde zeven zetels. Winterswijks Belang kreeg er vijf en de VVD vier.

PvdA en GroenLinks haalden beide twee zetels en D66 van Loes ten Dolle eentje. Het opkomstpercentage in 2018 was 59,4 procent.

De coalitie bestaat nu uit Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks, nadat de aanvankelijke tweepartijencoalitie van CDA en Winterswijks Belang uiteen was gespat.

