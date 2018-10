'Achterhoek blijft heus niet eeuwig vrij van drugsdumpingen'

Kat achtergela­ten in Aalten met speeltjes en al

15 oktober AALTEN - Een bange kat in een kleine reismand met deken, speeltjes, voer en een waterbakje. Dat is wat een wandelaar afgelopen week aantrof aan de Romienendiek in Aalten. Het beestje is naar een opvang gebracht en het gaat nu weer goed met haar, maar Stichting Dierenambulance maakt zich ook zorgen om het baasje.