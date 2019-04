Achterhoek krijgt digitale wijkagent die gaat surveilleren op internet

Daarmee is de Achterhoek-Oost het eerste basisteam in het district Noord en Oost Gelderland dat het nieuwe fenomeen digitale wijkagent gaat inzetten. Landelijk zijn dat er nu twaalf, waarvan in het oosten twee in Nijmegen. Jager zegt dat hij voor de functie is benaderd vanwege zijn actieve rol op sociale media als Twitter en Facebook en de beleidsplannen die hij daarvoor heeft ontwikkeld.