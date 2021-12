Achterhoekse ambtenaar aan bed bij code zwart: gemeenten vragen medewerkers bij te springen

Drieklap­per in Winters­wijk: beschonken bestuurder, beledigen­de bijrijder én een partij illegaal vuurwerk in één auto

WINTERSWIJK - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden in de Weverstraat in Winterswijk. De mannen zaten in een auto waarin ook een partij illegaal vuurwerk bleek te liggen.

