Achterhoekse burgemeesters willen snel duidelijkheid over ziekenhuizen

Zorgen om vertraging nieuw ziekenhuis

Burgemeester Boumans maakt zich zorgen over de vertraging die de nieuwbouw van het Slingelandziekenhuis langs de A18 in Doetinchem mogelijk oploopt. ‘Het besluit om een ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de huidige eisen op een goed toegankelijke plek in het verzorgingsgebied West-Achterhoek, is al genomen voordat beide ziekenhuizen gingen fuseren. De toenmalige redenen om een nieuw ziekenhuis te bouwen zijn nog steeds urgent.’

Rust creëren

Volgens Bengevoord laat de coronacrisis zien hoe belangrijk het is om kwalitatief goede zorg dichtbij te hebben. ‘Santiz moet nu rust creëren door aan te geven dat nieuwbouw in Doetinchem doorgang kan vinden zonder aan de het bestaande zorgaanbod in Winterswijk te tornen, inclusief behoud van de acute as. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is ons in het verleden door Santiz toegezegd.’



De burgemeesters kunnen zich voorstellen dat het, naast het coronavirus, voor alle medewerkers van Santiz geen makkelijke tijd is. Ze willen hun waardering uitspreken naar alle medewerkers in beide ziekenhuizen die in deze bestuurlijke onrust, goede zorg voor alle Achterhoekers blijven garanderen.