Leonie uit Kotten is de mooiste van het land

De verkiezing bestond uit de onderdelen Beauty with a Purpose, Sport, Top Model, Multimedia en Interview. Hesselink vergaarde hier in totaal de meeste punten en won zo de strijd.



​De 25-jarige Hesselink is student bedrijfskunde en doet daarnaast modellenwerk. Daarvoor woont zij deels in Amsterdam, een ander deel van de tijd woont ze nog thuis, bij haar ouders in de Achterhoek. 'Ik vind beide plekken heerlijk; de rust en ruimte in de Achterhoek en de chaos in Amsterdam.. een ideale balans!', zegt ze daar zelf over op de site van Miss World Nederland.



​De Winterswijkse mag nu Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale Miss World-verkiezing, op zaterdag 8 december in het Chinese Sanya. Dat is de 68ste editie van de internationale schoonheidswedstrijd.