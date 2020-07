Achterhoekse ziekenhuizen mogelijk al per 1 januari uit elkaar

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De Achterhoekse ziekenhuizen SKB in Winterswijk en Slingeland in Doetinchem gaan mogelijk al per 1 januari 2021 uit elkaar. Dat zegt Jeltje Schraverus in een videoboodschap voor het personeel van de beide Achterhoekse ziekenhuizen.

Schraverus is sinds 1 juli de interim-bestuursvoorzitter bij Santiz, het overkoepelende bestuur van de Achterhoekse ziekenhuizen. ,,Ik heb één duidelijke opdracht en dat is: zorgen dat de ziekenhuizen los van elkaar verder gaan, dus ieder voor zich”, zegt zij in de videoboodschap.



Schraverus noemt 1 januari 2021 als datum voor de defusie. ,,Dat is voor sommigen te laat en voor sommigen te vroeg, maar voor mij is dat op tijd. Dit is namelijk een traject dat we netjes en zorgvuldig moeten doorlopen”, zegt ze.

Minister kijkt mee

De interim-voorzitter stipt daarbij aan dat minister Martin van Rijn van Gezondheidszorg meekijkt. Die heeft een verkenner naar de Achterhoek gestuurd in de persoon van Marcel Daniëls. ,,Dat is niet voor niets en betekent ook dat we verantwoording moeten afleggen. En dat gaan we ook doen.”

Schraverus gaat de komenden dagen praten met mensen binnen en buiten het ziekenhuis. ,,We gaan plannen maken voor de ziekenhuizen om verder te gaan op het eigen pad. Ik zal erbij helpen dat het zover komt”, zegt Schraverus. ,,Maar ik heb nu nog niet panklaar hoe het gaat worden, want daar heb ik jullie bij nodig. Maar dat we uit elkaar gaan is wel helder.”

Bestuurscrisis

Schraverus heeft de in april vertrokken Rolf de Folter opgevolgd, die als bestuursvoorzitter slechts vijf weken aanbleef. Dit nadat Chrit van Ewijk eerder dit jaar ook al was weggestuurd als bestuursvoorzitter.

Bij de twee ziekenhuizen is het afgelopen half jaar een ernstige bestuurscrisis, waardoor het SKB heeft aangegeven als zelfstandig ziekenhuis verder te willen. Dat gaat er nu dus definitief van komen.

Daarmee komt er na vier jaar een einde aan de bestuurlijke fusie van de Achterhoekse ziekenhuizen, die sinds 1 januari 2017 samenwerken onder de naam Santiz. Wat de defusie van het SKB en het Slingeland betekent voor de onderlinge samenwerking, is nog niet bekend.

Volledig scherm Het is definitief: de Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk gaan uit elkaar. © Jan Ruland van den Brink