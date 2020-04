Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland kunnen niet meer door één deur

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Er is geen enkel draagvlak meer voor het doorzetten van de fusie tussen de twee Achterhoekse ziekenhuizen. Dat was al duidelijk in het Winterswijkse SKB. Ook in het Slingeland is ondertussen een kleine groepering die van de weeromstuit niet meer met het SKB verder wil.

Dat laat Anne Flierman, voorzitter van de raad van toezicht, weten in een interview met De Gelderlander, waarin hij ingaat op de crisis die is ontstaan in de Achterhoek.

Vorige week besloot de raad van toezicht al dat er een onderzoek komt naar de ontvlechting van de twee ziekenhuizen. ,,De hele situatie is ontspoord”, geeft hij toe.

‘De Folter is ontslagen’

Vorige week werd ook het vertrek van interim-bestuurder Rolf de Folter aangekondigd. Naar nu blijkt is de tijdelijke voorzitter van de raad van bestuur, die nog maar vier weken in dienst was, niet op eigen verzoek vertrokken. Hij is door de raad van toezicht ontslagen, zo laat de ondernemingsraad weten. Anne Flierman blijft erbij dat ze in 'goed overleg’ uit elkaar zijn gegaan.

Rolf de Folter had de opdracht gekregen de rust te doen terugkeren in de twee organisaties. Om daarna verder te werken aan de fusie en de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem.

Ontvlechting beste oplossing

Maar de onrust in de twee ziekenhuizen werd de afgelopen weken steeds groter. Uit een enquête onder specialisten van het SKB bleek dat 85 procent weer een zelfstandig ziekenhuis wilde. Ook De Folter kwam de laatste weken tot de conclusie dat ontvlechting de beste oplossing was.

De SKB-specialisten zeggen dat De Folter eindelijk de duidelijkheid gaf waar ze altijd om gevraagd hebben. ,,Hij zei dat onder de toekomstige fusie in Santiz-verband twee volwaardige ziekenhuislocaties niet langer houdbaar zouden zijn. Hij gaf aan dat er nog maar twee opties waren: volledig fuseren met concentratie van acute zorg of ontvlechting. Voor die duidelijkheid moeten we hem dankbaar zijn.”

‘Dit gaat en koste gezondheidszorg’

De medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zien de ontspoorde fusie met lede ogen aan. ,,Dit gaat ten koste van de gezondheidszorg voor de inwoners van de Achterhoek”, zegt Ton van Engelenburg, chirurg en woordvoerder van de denktank van medisch specialisten van het Slingeland.