Achterhoekse ziekenhuizen voelen zich nu béide bedonderd

Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk koos er vorige week voor om op het gebied van vaatchirurgie weer samen te gaan werken met het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Tot grote woede van ex-fusiepartner Slingeland in Doetinchem, met wie ze sinds 2018 een samenwerkingsverband hadden.

Einde voor de afdelingen?

Dit zou wel eens het einde kunnen betekenen voor de afdeling vaatchirurgie, beweerden de chirurgen in Doetinchem. De West-Achterhoekse patiënt voelt zich hierdoor gedupeerd, omdat ze voor vaatoperaties dan niet meer in eigen ziekenhuis terechtkunnen. Bovendien zouden hierdoor meer diensten verdwijnen uit het ziekenhuis en zou het Slingeland verder afkalven naar het niveau van een gewoon basisziekenhuis, wat natuurlijk ook weer consequenties heeft voor de geplande nieuwbouw.

Maar wat betekent dit voor de patiënten in de Achterhoek? Daar draait het om. En dan is de hamvraag: hoe erg is het als de vaatchirurgie verdwijnt uit het Slingeland Ziekenhuis? Het is een specialisme dat overal in het land vooral aan de topklinische ziekenhuizen is toevertrouwd. Het SKB doet al tien jaar zelf geen vaatoperaties meer. Wel voor- en nazorg van vaatpatiënten, maar de feitelijke operatie gebeurt in het MST in Enschede. Of in het Slingeland, als patiënten daarvoor kiezen. Vanuit de Oost-Achterhoek kiest ongeveer een derde van de vaatpatiënten voor Doetinchem, twee derde laat zich in Enschede opereren.

Nu nog operaties in Slingeland

De vaatpatiënten in de West-Achterhoek kunnen nu nog geopereerd worden in het Slingeland. Maar hoe erg is het als zij voor een specialistische operatie naar een groter ziekenhuis moeten als het Rijnstate of het Radboud? Voor heel veel operaties geldt dat al. Denk aan hart, oog, hersenen en heupen. De voor- en nazorg kan gewoon in het eigen ziekenhuis plaatsvinden, bij de eigen internist of oncoloog. De zorg met peperdure apparatuur wordt steeds specialistischer. De normen worden opgeschroefd. Niet gek dus dat die zorg zich in bepaalde ziekenhuizen concentreert. Met een ernstig ziek kind ga je tegenwoordig ook helemaal naar Utrecht.

Nu terug naar de ruzie. Is de onderlinge strijd tussen SKB en Slingeland de oorzaak van de snelle beslissing van het SKB om weer met het MST samen te werken? Deels wel, zo lijkt het. Maar er is ook een logische verklaring voor de keus. Het SKB werkt al heel lang samen met Enschede, al voor de fusie met het Slingeland in 2018. En dit zijn ze naar volle tevredenheid blijven doen, ook tijdens de fusie. De meeste patiënten in de Oost-Achterhoek bleven namelijk kiezen voor een vaatoperatie in het Enschede, in plaats van Doetinchem. Het SKB volgt nu dus de patiënt.

Quote Wordt de patiënt de dupe van het gekissebis tussen de twee ziekenhui­zen?

Chirurgie in de clinch

Waar echter in het persbericht van het SKB vorige week met geen woord over werd gerept, is dat het niet echt botert tussen de chirurgen van de beide Achterhoekse ziekenhuizen. En dat die emotie mogelijk óók ten grondslag ligt aan de keus voor Enschede. Terwijl andere vakgroepen bij het SKB en Slingeland uitstekend met elkaar overweg kunnen en samenwerkingsverbanden tekenen, ligt de chirurgie al heel lang met elkaar in de clinch.

Geen knallende ruzie, zo liet een Doetinchemse vaatchirurg deze week in een interview weten, maar meer een onderhuids gevecht. Waarbij het wederzijdse wantrouwen diep zit. Heel diep.

En dan is zo’n beslissing van het SKB om verder te gaan met het MST in Enschede snel genomen. De timing is opmerkelijk. Want ondertussen zijn er in de Achterhoek, onder leiding van Marcel Daniëls, nog volop gesprekken gaande over de toekomstige ziekenhuiszorg. Daniëls had graag gezien dat het SKB die discussie had afgewacht.

Patiënt de dupe?

Wordt de patiënt de dupe van het gekissebis tussen de twee ziekenhuizen? Tijdens het hoogopgelopen conflict vorig jaar op bestuurlijk niveau, wat uiteindelijk leidde tot de defusie, is de zorg gewoon doorgegaan. In de spreekkamers en op operatietafels werden de patiënten door zorgzame dokters en verplegers gewoon naar beste kunnen behandeld. De twee ziekenhuizen SKB en Slingeland scoorden beide weer hoge cijfers in landelijke peilingen. Er is nog geen (bewezen) dode gevallen door de ruzie.

De ‘schade’ voor de patiënt lijkt dus mee te vallen. Maar hoe terecht is het om het SKB nu de schuld in de schoenen te schuiven van dit meest recente conflict? De dokters in het Slingeland voelen zich ‘met een mes in de rug gestoken’. Tja. Datzelfde gevoel hadden ze in het SKB ook, toen in 2019 bekend werd dat drie belangrijke afdelingen (intensive care, kinderafdeling en verloskunde) naar het Slingeland Ziekenhuis zouden worden overgeheveld. Het gevoel van bedonderd zijn is wederzijds. Dat komt niet snel meer goed.