‘Adje’ in tranen bij afscheid van pretpark dat hij opbouwde met burgemeester Winterswijk

Zandplat, kleiplat en het dialect op sociale media

27 oktober WINTERSWIJK - Met zijn 58 jaar is hij één van de jonkies op de 54-ste Dialectdag of Tag des Platt, Antonius Böing van de cultuurafdeling van de Kreis Borken. Pakweg zeventig dialectliefhebbers uit Nederland en Duitsland hebben zich verzameld in de Museumfabriek in Winterswijk.