‘Adje’ neemt afscheid van pretpark dat hij runde met burgemeester Winterswijk

Illegaal wonen in prikkelarm bosje in Huppel

24 oktober WINTERSWIJK - Op papier is het een berging, in een bosje in de buurtschap Huppel. Voor de bewoonster is het een huis, waar zij als patiënt met niet-aangeboren hersenletsel in een prikkelarme omgeving woont. Gesteund door haar buren pleitte zij maandag bij de gemeente Winterswijk om haar aan de Huppelseweg te laten wonen.