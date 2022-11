Advocaat vermeende Winterswijkse fraudeur heeft keiharde kritiek: ‘Na 6 jaar kun je helemaal geen cel meer eisen’

Emotionele reacties op regenboog­tra­prel Winters­wijk, huilend raadslid: ‘Ik ben echt héél boos’

WINTERSWIJK - De rel rond de regenboogtrappen in het Gerrit Komrij College in Winterswijk zorgt voor heftige reacties binnen de gemeenteraad. Dat kinderen niet meer over de gekleurde traptreden willen lopen, is ‘ronduit schokkend’.

4 november