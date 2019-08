Advocaten: ‘Politie schoot vijftien keer op verdachten in Winterswijk’

,,Ik probeerde ze tot rust te manen. Tot ik ineens een flits zag.’’



Dat verklaart de 25-jarige Do Q. uit Winterswijk, die bij de schietpartij op zaterdag 9 december bijna het leven verliest. De flits die ze zag was mogelijk het eerste schot van de agenten. De kogel kwam via haar borst haar lichaam binnen en doorboorde een long en een schouderblad, zegt haar advocaat Yehudi Moszkowicz.



Op die bewuste zaterdagavond is de hoek van de Keizersdwarsweg met de Keizersstraat binnen seconden een plaats delict geworden. Er is vermoedelijk over en weer geschoten, en direct erna heerst er paniek. Vitorio D. (22) raapt zijn gewonde vriendin Q. van straat, rent naar zijn auto en scheurt naar het ziekenhuis. De wagen wordt echter klemgereden waarbij agenten waarschuwingsschoten lossen. Q. wordt vervolgens met een traumahelikopter alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Ze overleeft de schietpartij ternauwernood, zegt Moszkowicz.



