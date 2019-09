Afsluiting spoorovergang Vreehorstweg is definitief

WINTERSWIJK - De vorige week afgesloten spoorwegovergang in de Vreehorstweg in Winterswijk - na een dodelijk ongeval - blijft definitief dicht.

Na het tragische ongeval waarbij een 63-jarige vrouw om het leven kwam werd met onmiddellijke de onbewaakte overgang in de Vreehorstweg afgesloten. Die afsluiting werd donderdagavond bekrachtigd door de raadscommissie van de gemeente Winterswijk.

Hoe lang?

De andere vier onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk blijven voorlopig open. Deze worden niet per direct met betonblokken afgesloten. ,,Hoe lang moeten we wachten tot die overgangen ook worden afgesloten of beveiligd?” wilde het CDA weten. Wethouder Wim Aalderink gaf donderdagavond toe dat dit nog wel enige tijd kan duren.

De twee overgangen die worden beveiligd met bomen en bellen (Veldhorstweg en Huttenweg) worden pas in 2020 aangepakt, mogelijk pas in de tweede helft van het jaar. De overweg in de Klandermansweg, die helemaal afgesloten gaat worden, kan wel eerder dicht.



,,Maar niet voordat er een alternatieve route is aangelegd”, stelde Aalderink. ,,Anders krijg je problemen met de veiligheidsdiensten die niet ter plekke kunnen komen. En dan lever je de ene veiligheid in voor de andere.”

Discussie Greversweg

Voor de overgang in de Greversweg, die nu al dicht is voor gemotoriseerd verkeer, wordt een oplossing gezocht voor fietsers en voetgangers. Daarover bestaat nog discussie.