Agenten betrappen vissers in verboden gebied bij 't Hilgelo: ‘Normaal komen we geen politie tegen’

Ziekenhuis Winters­wijk neemt tweehon­derd operaties over van Almelo

21 mei ALMELO/WINTERSWIJK - Om door Covid ontstane wachtlijsten voor operaties te bekorten, schieten ziekenhuizen in de regio elkaar te hulp. SKB in Winterswijk neemt tweehonderd staaroperaties over van het ziekenhuis in Almelo. Volgende week komt er een landelijk plan van aanpak voor de centrale spreiding van patiënten.