Agenten maken einde aan straatfeest met volkszanger in Winterswijk zonder coronaboetes uit te schrijven

Zebravink met kooi en al bij het vuilnis gezet in Winters­wijk

12 januari WINTERSWIJK - Een zebravinkje is met kooi en al bij het vuilnis gezet in Winterswijk. Het diertje vloog maandag in de koude regen rond de kooi, maar is een ‘geluksvogel’ nadat hij gevonden én gered werd. Dit meldt de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk op Facebook.