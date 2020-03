Agenten van de straat af en nu achter de computer vanwege corona

Het heeft tot gevolg dat berichten die via Facebook , Twitter of Instagram binnenkomen sneller dan ooit worden beantwoord door de politie. Want veel agenten die nu beschikbaar zijn vanwege het schrappen van de evenementeninzet en trainingen, zijn nu actief achter de computer en zetten zich in voor webcare.

Politiehulp op peil houden

De Achterhoekse politie zet daarmee nu vol in op digitale dienstverlening, om de hulp aan mensen op peil te houden. ,,Uiteraard zijn we overal ook nog te vinden op straat in de normale surveillance, maar voor vragen, advies of het maken van een afspraak voor aangifte kunnen mensen via social media een berichtje sturen”, zegt Berend Jager, digitaal wijkagent bij de politie Achterhoek-Oost. De werkwijze geldt voor alle politieteams in de Achterhoek.



De politie probeert berichten zo snel mogelijk te beantwoorden. Benadrukt wordt dat meldingen die spoed hebben, zoals een aanrijding, of waarbij agenten op de plek nodig zijn uiteraard nog wel steeds gemeld moeten worden via alarmnummer 112. ,,Of 0900-8844 als er niet per se spoed bij is”, zegt Jager



De politiebureau’s in Doetinchem en Winterswijk zijn overigens nog gewoon open. Wel is er een lint gespannen zodat bezoekers minstens anderhalve meter afstand houden van de balie en de medewerkers die daar zitten. De politie schudt daarnaast geen handen meer. Allemaal om besmetting met of oplopen van het coronavirus te voorkomen.